Para técnicos, obra de estádio em Brasília está no prazo

A concretagem da primeira parte da arquibancada já está quase pronta e de acordo com os engenheiros da obra, o segundo anel de arquibancada deve começar a ser construído em janeiro de 2012. O estádio está orçado em R$ 671 milhões e, até o momento, já foram gastos R$ 180 milhões.

A visita faz parte do acompanhamento permanente das obras destinadas à Copa do Mundo de 2014. A cada seis meses é feito um relatório sobre gastos e o andamento do empreendimento. O último relatório, apresentado em julho deste ano, apontou 20% da obra realizada e um custo de R$ 131 milhões.

O estádio terá capacidade para 70 mil pessoas, capacidade que gerou ao governo do Distrito Federal críticas de estar investindo em um "elefante branco". Muitos consideraram o governo megalomaníaco sob o argumento da capacidade do estádio ser incompatível com agenda esportiva da capital federal. Os que criticaram o governo defendiam uma arena para no máximo 40 mil pessoas.

O relator do TCDF é defensor do projeto para 70 mil pessoas. "Se o mundo voa, por que vamos engatinhar?, perguntou o relator ao ser indagado sobre o assunto.

Na opinião do secretário executivo do Comitê Brasília 2014, Manuel Monteiro, o estádio com 70 mil lugares é um "instrumento de desenvolvimento econômico" porque permitirá trazer para Brasília grandes eventos culturais. "Já temos cinco empresas internacionais desejando explorar a arena. Vamos fazer uma licitação internacional visando a quem pagar o maior aluguel e que apresente um cronograma maior de eventos internacionais", declarou.

Monteiro destacou ainda que Brasília vai abrir a Copa das Confederações, em junho de 2013, e ficou no mesmo patamar do Rio de Janeiro em número de jogos da Copa do Mundo de 2014. "Teremos sete jogos da Copa de 2014, na mesma altura do Rio de Janeiro", ressaltou.

As obras tiveram início em agosto de 2010 e, de acordo com ele, o estádio tem data e hora para ser inaugurado. "Vamos inaugurar o estádio no dia 31 de dezembro de 2012, às 11 horas. Queremos realizar um jogo da seleção brasileira com um adversário de peso, uma equipe sul-americana", declarou.

Ainda faltam ser licitadas a parte de cobertura e gramado que, de acordo com Monteiro, deverão começar a ser licitadas na próxima semana. Já a parte de cadeiras será bancada pela iniciativa privada e o governo firmará uma contrato de parceria com empresas de reciclagem de lixo do Distrito Federal para que elas sejam feitas a partir do aproveitamento de garrafas de plástico.