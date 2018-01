Para Thuram, mesmo eliminados brasileiros são melhores Mesmo com a classificação às semifinais da Copa do Mundo da Alemanha, o zagueiro da seleção francesa Lilian Thuram disse que o Brasil segue no topo do futebol mundial. Os "Bleus" superaram os pentacampeões por 1 a 0 e vão decidir a vaga na esperada final contra Portugal. "É muito difícil enfrentar o Brasil, que possui uma grande equipe. Merecemos a vitória, o Brasil tem uma bela equipe no ataque, mas soubemos neutralizar e o Barthez (goleiro do time) não fez nenhuma defesa", disse o defensor. "Mesmo perdendo essa noite, o Brasil continua sendo a melhor equipe do mundo." Participante da campanha vitoriosa do Mundial de 1998 - quando os donos da casa bateram a seleção brasileira por 3 a 0 -, o jogador da Juventus, da Itália, também elogiou o lateral-direito Cafu, que foi muito vaiado pela torcida brasileira presente no Estádio Waldstadion, em Frankfurt. "Ele tem os mesmos 34 anos que eu, mas mesmo assim o futebol dele é magnífico". Na verdade, o capitão brasileiro completou 36 anos em 7 de junho. Já o meio-campista Vieira não escondia a empolgação com o fato de seu time ter eliminado a favorita ao título da Copa. "É um grande momento. A equipe da França lutou bastante, é mérito de todos os franceses. Esse resultado vai nos dar confiança para continuar a trabalhar para ganhar de Portugal. Estamos muito mais confiantes para conquistar o título."