Para Tite, 2 reforços são insuficientes O técnico Tite incorporou hoje o papel do mal-agradecido ao receber os dois novos reforços da equipe: o meia Fábio Baiano e o zagueiro Marcelo. "Eles vêm para incorporar o grupo, mas preciso de mais." O treinador garantiu ter passado à diretoria corintiana seu desejo de ter pelo menos mais três jogadores. "Necessitamos de alguém no ataque, um meia, um defensor e... se vocês ficarem me perguntando onde a equipe tem carência, vou falar em cinco ou seis nomes", disse. Tite considera Fábio Baiano, com quem trabalhou por quase dois anos no Grêmio, nas temporadas de 2000 a 2002, um bom reforço. "Ele tem garra, vontade e isso é importante. Lança bem, chuta de longe e é veloz", comentou o técnico. Garantiu, porém, que o recém-contratado não tem "cadeira cativa" no time. "Vai ter de brigar pela posição no meio.? O jogador, ex-reserva do São Caetano, tem 29 anos e notabilizou-se em sua carreira por ser um curinga - já atuou como lateral-direito no Flamengo, atacante no Grêmio e volante em quase todos os clubes por onde passou. "Sou um meia-direita e posso sim jogar como armador do Corinthians", declarou Fábio Baiano. O jogador deixou o São Caetano, líder do Campeonato Brasileiro, para se integrar a uma equipe que está na zona de rebaixamento da competição, na 21.ª colocação. Fábio Baiano diz vê nisso um desafio, uma chance de dar a volta por cima depois do mal-sucedido ano de 2003 no Flamengo e da passagem pouco gloriosa pelo ABC. O técnico de lá, aliás, Muricy Ramalho, disse à Rádio Globo ontem que não pretendia ficar com um atleta que não se esforçava para ser titular. O zagueiro Marcelo, ex-Ulbra, do Rio Grande do Sul, também foi elogiado pelo treinador. "Só por ele ter tido a humildade de passar 15 dias sendo observado aqui no clube, já mostra que ele é obstinado." Marcelo tem 23 anos. Os dois reforços devem ter a documentação regularizada na próxima semana. Domingo, o Corinthians enfrenta o Juventude, em Caxias, pela 11.ª rodada do Brasileiro. Rincón - A novela Rincón se arrasta, mas o desfecho não deve ter mistérios. Hoje, o jogador e a diritoria conversaram e chegaram bem perto de um acordo para rescindir o contrato. Tite, que o colombiano acredita ter sido o responsável por seu afastamento, afirmou hoje que as chances de ele ficar no Corinthians são mínimas.