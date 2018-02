Para Tite, empate foi injusto Para o técnico Tite e os jogadores do Corinthians, o empate com o Flamengo foi injusto. ?O resultado não refletiu o que foi a partida?, disse Tite. ?Pelas estatísticas do jogo, fica claro que o Corinthians foi superior e teve mais chances de gol.? Foi o terceiro jogo e o terceiro empate por 1 a 1 de Tite à frente do time. Mesmo assim, o técnico afirma que o time está crescendo. ?Há uma evolução, que já pode ser notada?, afirmou. ?É claro que o Corinthians vive de vitórias, mas estamos indo no caminho certo.? Ainda de acordo com o treinador, o Corinthians poderia ter garantido a vitória no primeiro tempo. ?Fomos muito melhores do que o Flamengo.? Quando questionado sobre uma declaração do técnico flamenguista Abel Braga, que disse que o Flamengo só ?não venceu por causa do gramado ruim?, Tite preferiu não polemizar. ?Respeito a opinião do Abel, mas na minha opinião, merecíamos a vitória.? Para o zagueiro Valdson, o problema do Corinthians é a ?maré de azar? em que o time está mergulhado. ?Fomos melhores, mas a bola não entrou. Um dia, a gente vai voltar a contar com a sorte.? Por falar em azar, Fábio Costa foi outro que lamentou o resultado. ?O gol que sofremos foi uma infelicidade?, disse o goleiro. ?A bola desviou no Renato e me atrapalhou.? O capitão Rogério também acredita que o Corinthians não conquistou melhor resultado devido aos detalhes. ?Tivemos duas bolas na trave?, lembrou. ?Está faltando caprichar um pouco mais na finalização.?