Para Vanderlei Luxemburgo, o dever foi bem cumprido O técnico Vanderlei Luxemburgo não escondia nos vestiários a sua alegria pelo dever cumprido. A goleada do Santos sobre o Noroeste, por 4 a 1, consolidou o objetivo principal traçado pela comissão técnica: chegar às semifinais do Campeonato Paulista com a vantagem dos empates. "Ganhei uma semana para trabalhar o grupo. Já tenho um esboço do planejamento tanto para as semifinais do Paulista como para as oitavas da Taça Libertadores", confirmou o treinador, enaltecendo a força de seu elenco e lembrando, de novo, que "é uma cultura que ainda não existe aqui no Brasil." Embora acredite que seu time já tem definidos planos táticos e esteja bem preparado fisicamente, Luxemburgo acha que, a partir de agora, outro ingrediente será fundamental: a parte psicológica. "Serão jogos decisivos, de muita tensão, onde o psicológico será o mais importante", argumentou. Esta semana será, segundo Luxemburgo, de "aperfeiçoamento", mas ele aposta na força ofensiva de seu time. "Meu time faz muitos gols e sabe jogar tanto no esquema com três zagueiros e dois volantes ou com dois zagueiros e dois volantes." Noroeste Esta foi a segunda vez que o Noroeste sofreu uma goleada por 4 a 1 (no meio da semana a equipe perdeu para o Figueirense, em Florianópolis, pela Copa do Brasil), fato que precipitou uma decisão que já estava tomada: a saída do técnico Paulo Comelli. Após o jogo ele anunciou sua saída do clube, que dirigia desde janeiro de 2006. Só não confirmou seu novo clube, que será o Marília, onde acertou por R$ 100 mil de luvas e R$ 20 mil por mês. A direção do time de Bauru também já definiu o substituto. Será Márcio Bittencourt, que está no Juventus. O objetivo é disputar a série C do Brasileiro com um time mais barato e dar força para os garotos formados nas divisões inferiores.