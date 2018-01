Para Vasco, banco estava inadimplente Ao anunciar o rompimento do contrato, em nota oficial, o Vasco se justificou nesta quarta-feira, afirmando que o Bank of America estava inadimplente em relação aos pagamentos da cota mínima a que o clube tinha direito. Ou seja, o banco não estaria pagando os cerca de US$ 17 milhões a que o clube tem direito por alteração contratual. Em seguida, a nota reclama das condições do contrato, que foi assinado pelos dirigentes do clube. O vice-presidente Jurídico do Vasco, Paulo Reis, garantiu que o Bank of America terá de pagar R$ 41 milhões ao clube. Cerca de R$ 24 milhões, segundo ele, seriam decorrentes da dívida. "O próprio banco confessou essa dívida", afirmou o dirigente. O restante, R$ 17 milhões, é o correspondente à multa rescisória, que tem de ser paga pela parte culpada pelo rompimento do contrato. O Bank of America alega que esse valores fazem parte das retiradas efetuadas, indevidamente, pelo clube, relativas aos direitos de transmissão de competições. O rompimento não está consumado, embora a diretoria vascaína tenha anunciado isso em nota oficial. A diretoria do clube, porém, ainda não entrou na Justiça. Por meio do advogado Marcelo Ferro, o banco afirmou que ainda não pretende rescindir o contrato, mas espera receber o montante de R$ 100 milhões que o clube lhe deve. "Ainda acreditamos que o contrato pode ser executado, mas vamos exigir os nosso direitos", afirmou. "Podemos partir para rescisão se o clube não aceitar quitar a dívida." O clube, por sua vez, reclama das exigências do contrato, afirmando que foi prejudicado pelos seus termos e alterações. Todos os compromissos, porém, contaram com a concordância da direção do Vasco, por meio de seus dirigentes. Segundo a diretoria do Vasco, todas as fontes de renda do clube foram cedidas ao banco, o que realmente aconteceu. Essa cessão foi feita por meio de alterações contratuais, que tiveram a assinatura dos dirigentes. O Vasco acusa o parceiro de, ao não fornecer a cota mímina a que o clube tinha direito, impedir o pagamento dos salários dos atletas. Hoje, os atletas amadores têm até quatro meses de salários atrasados. Os jogadores também não estão recebendo parte de seus rendimentos. Auxílio - Reis garantiu que o Vasco não recorreu aos outros clubes em procura de socorro financeiro. "Essas notícias são mentirosas, se tivéssemos de pedir, ajudar, seria aos nossos torcedores", garantiu.