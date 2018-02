Para vencer, Chile terá de ser "brilhante" Pode ser respeito, gentileza ou apenas tática. Mas o técnico Juvenal Olmos foi bem claro, nesta sexta-feira, ao falar qual a alternativa para a seleção do Chile superar o Brasil, no duelo de domingo à noite. "Não basta apenas jogar bem", afirmou. "Temos de fazer uma partida brilhante. Caso contrário, não há como vencer." Olmos animou-se com a vitória de 1 a 0 sobre a Venezuela, na terça-feira, porque seu time foi a 7 pontos nas Eliminatórias e está na briga por vaga na Copa. Também sabe que é fundamental passar pelos campeões do mundo para aumentar a confiança. Para tanto, capricha nos treinos, em tempo integral, na concentração perto de Santiago. Um aspecto, porém, soa como blefe. Olmos afirma que não haverá marcação especial em Ronaldo. Embora encha a bola do artilheiro brasileiro, diz que prefere imaginar esquema que pare a equipe rival e não apenas sua estrela principal. ?É um erro dar espaços para o Brasil", admitiu. "Pois se trata de uma equipe que sabe aproveitar vazios como poucas." Isso significa que deve optar por formação clássica, com quatro zagueiros em vez de três. Vargas, contundido, está fora (Alvarez e Contreras brigampela vaga), assim como o atacante Marcelo Salas. Outro desfalque certo é Pinilla, autor do gol contra a Venezuela, mas que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. No meio-campo, a tendência é ter dois marcadores (Pizarro e Mirosevic), com Navia mais à frente. Brasil - A seleção brasileira realiza na tarde desta sexta-feira o primeiro treino em Santiago. O técnico Carlos Alberto Parreira ainda não confirmou oficialmente, mas deverá escalar Edu no lugar de Zé Roberto, que está suspenso pelo segundo cartão amarelo. Esta deverá ser a única mudança em relação ao time que iniciou a partida da última quarta-feira, em Belo Horizonte, quando o Brasil venceu a Argentina por 3 a 1. O volante Edmilson deverá ser mantido no time, apesar de Gilberto Silva já estar liberado (cumpriu suspensão no jogo contra a Argentina). O ataque continua com Ronaldo e Luis Fabiano. O treino desta sexta será no estádio San Carlos de Apoquindo. A seleção só vai treinar no estádio Nacional de Santiago, local da partida, na tarde de sábado.