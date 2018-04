Para Washington, São Paulo mostrou 'futebol de campeão'

Os jogadores do São Paulo já incorporaram o grito das arquibancadas e aumentam o coro de que "o campeão voltou". Depois da vitória por 2 a 1, conquistada já nos acréscimos contra o Sport, na Ilha do Retiro, o time assumiu a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos.

Veja também:

Humilde, Adrián González vibra com estreia no São Paulo

JOGO - Leia como foi Sport 1x2 São Paulo

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Hoje [domingo] foi um jogo de campeão mesmo. Um jogo que mexeu com os corações de muita gente, com raça, com vontade", disse o atacante Washington, autor do primeiro gol. "Estamos bem e o São Paulo vai crescer ainda mais na competição", disse.

O técnico Ricardo Gomes foi outro que comemorou o resultado. Mais do que isso, elogiou a reação da sua equipe ao longo da competição. Neste Brasileirão, o time chegou a estar na 16.ª colocação, 11 pontos atrás dos líderes, mas conseguiu reencontrar o futebol tricampeão.

"O time recuperou a confiança, a moral pelo que apresentou. Agora temos que manter e continuar todo o segundo turno no G-4", disse o técnico, que completa sete jogos sem perder, em oito disputados.

O próximo compromisso do time é nesta quarta-feira, quando o time recebe o Fluminense, no Morumbi. Para essa partida, o comandante são-paulino pode ter a volta do capitão Rogério Ceni. O goleiro já está recuperado de uma fratura no tornozelo e depende de sua própria avaliação.