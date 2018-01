Para zagueiro do Palmeiras, empate com o Inter 'não será ruim'

O zagueiro Vitor Hugo já sabe como o Palmeiras tem de atuar na quarta-feira, contra o Internacional, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. O titular de Marcelo Oliveira afirma que a equipe tem de ser ofensiva e usar o ataque, seu ponto forte, para facilitar o jogo de volta das quartas de final. O Palmeiras tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 48 gols.

"O gol fora de casa conta muito. Se usarmos nosso ponto forte no Brasileiro, o ataque, também na Copa do Brasil, podemos facilitar a volta", afirmou o zagueiro em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol.

Mesmo defendendo uma proposta ofensiva, o zagueiro afirma que o empate é um bom resultado. O jogo de volta será no dia 30 de setembro, provavelmente no Pacaembu. "Se a gente conseguir um empate lá não será um resultado ruim. Mas, se ganhar, será excelente", diz o zagueiro.

O autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória sobre o Grêmio, por 3 a 2, no Pacaembu, mostra preocupação com os gols sofridos pela equipe. Já foram 30 tentos no torneio. "Eu, como zagueiro, gosto de fazer gols lá na frente, mas tomar gols atrás está sendo chato. Estão se repetindo erros que não aconteciam. É um pouco de desatenção. Não é tanto mérito do outro time. É um ou outro detalhe que precisa ser corrigido", avalia o zagueiro.

Para a partida contra o Inter, o Palmeiras não poderá contar com o volante Thiago Santos, que já atuou no torneio pelo América-MG. Por outro lado, terá a volta de Dudu, suspenso apenas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não vence o Inter no Beira-Rio desde 1997. "Tabu não entra em campo. A gente só pensa em ganhar", diz o zagueiro.