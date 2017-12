Para zagueiro francês, espanhóis estão "otimistas demais" O zagueiro da seleção francesa, Eric Abidal, disse neste domingo que os jogadores da Espanha estão otimistas demais e que a França vai eliminá-los do Mundial. "Eles acham que já venceram o jogo. Mas agora é que vem o pior", ameaçou. Espanha e França fecharão a fase de oitavas-de-final na próxima terça-feira, em Hannover. O técnico da Espanha, Luís Aragonés, já disse em várias entrevistas que sua equipe vai vencer a partida, e a imprensa local está anunciando "o fim da carreira de Zidane", que vai se aposentar após a Copa. "A Espanha tem jogadores com técnica, mas não tem um Zidane", ressaltou Abidal. "Zidane é um competidor que vive para as grandes disputas. É um vencedor e vai estar pronto para o jogo". O jogador do Lyon disse ainda que Zidane se sentiu muito frustrado por não poder jogar a partida contra Togo, em virtude de acúmulo de cartões. "Ele não vê a hora de jogar. Zidane é desses jogadores que dá tudo de si todas as vezes em que está em campo". Abidal afirmou ainda que considera os espanhóis mais jovens, mas a França é mais experiente. "Eles têm vivacidade e velocidade, mas nós temos mais técnica e nossos atacantes podem ter mais peso do que os deles".