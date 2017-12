Para Zidane, Francescoli ?é um Deus? O astro francês do Real Madrid, Zinedine Zidane, ídolo de milhares de torcedores pelo mundo, revelou o seu lado tiete em entrevista ao diário El País, da Espanha. Como o mais anônimo dos fãs, Zidane declarou sua mais profunda admiração pelo uruguaio Enzo Francescoli. ?Para mim, ele é um Deus?, disse Zidane. ?Quando eu era pequeno, queria jogar como ele. E não me refiro a parecer-me com ele, mas sim, a jogar como ele... Jogar exatamente como ele jogava?, explica Zidane acha que Francescoli tinha tudo o que um bom jogador precisa ter. ?Ele tinha ritmo, elegância, passe, marcação, visão de jogo e um chute forte". A admiração entra também pelo campo pessoal. Para ele, Francescoli se distingue como uma pessoa ?muito tranqüila, sempre sereno, muito apegado à família e pai de muitos filhos?, argumenta. ?Eu quero ser assim. Quero ser como ele?, confessa.