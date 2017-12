Parada cardiorrespiratória mata goleiro O jovem goleiro Lucas Molina, de 20 anos, reserva do Independiente, morreu na manhã deste domingo na casa de sua namorada. A suspeita é que ele tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória, de acordo com a imprensa local. Molina era o reserva imediato do titular Montoya e estava no elenco principal desde 2003. Além disso, ele defendeu todas as seleções nacionais das categorias de base (sub-15, sub-17 e sub-20). O corpo será velado no salão nobre do clube argentino.