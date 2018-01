Paraguaçuense está sem dinheiro Em profunda crise financeira, a Paraguaçuense, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, não deverá entrar em campo neste domingo, quando teria que enfrentar o Sertãozinho, pela nona rodada do campeonato. Com oito derrotas, o time é lanterna do grupo 1 e vive os piores dias da sua história, sendo o virtual rebaixado à Série B1 na próxima temporada. Para a partida de domingo, na casa do adversário, a diretoria do clube não tem dinheiro para pagar o ônibus que transportaria os jogadores. Como solução, os dirigentes esperam que a Prefeitura de Paraguaçu Paulista pague a viagem. Quinta-feira os jogadores não treinaram em forma de protesto. Além do treinador Pedro Ribeiro, que na quarta-feira abandonou o clube sem dar explicações, quatro jogadores também deixaram o time. Outros ameaçam tomar o mesmo rumo. No começo da semana, cenas deprimentes foram protagonizadas pelos jogadores. Sem dinheiro para comer, três atletas se juntaram e compraram um cachorro-quente para se alimentar. Nos dias de jogos, o time já passou na base de pão e queijo mussarela.