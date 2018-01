Paraguaçuense, um retrato da crise Estrutura deficitária, dívidas, salários atrasados e um clube que a qualquer momento pode fechar as portas em razão de sucessivas más administrações. A crise na Paraguaçuense retrata com perfeição as dificuldades enfrentadas pela maioria dos times do interior de São Paulo. Os últimos cinco meses foram o período mais negro da história da agremiação, numa tentativa frustrada de ser administrada pelo ex-jogador de basquete Maury Ponikwar de Souza, elevado à presidência pelo Conselho Deliberativo. ?Os jogadores não têm nem uniforme reserva?, disse Luiz Cordeiro Filho, integrante de um grupo de empresários e políticos de Paraguaçu Paulista que pretende reerguer a equipe. Leia mais no Estadão