Paraguai apoia candidatura de Platini à presidência da Fifa

Os candidatos à presidência da entidade devem apresentar, por escrito, o apoio de pelo menos cinco associações nacionais de futebol até o dia 26 de outubro, quatro meses antes da eleição.

"A Associação Paraguaia de Futebol (APF) tem a honra de oferecer oficialmente o seu apoio à candidatura de Michel Platini à presidência da Fifa", disse a associação em carta endereçada ao secretário-geral da entidade, Jerome Valcke.

Platini, presidente do órgão máximo do futebol europeu, a Uefa, é o favorito neste início de campanha para substituir Sepp Blatter no comando da Fifa.

O sul-coreano Chung Mong-joon, o ex-astro brasileiro Zico e o presidente da federação da Libéria, Musa Bility, também anunciaram que irão concorrer à disputa presidencial em fevereiro, embora Zico tenha admitido que poderá ter dificuldade para arregimentar cinco apoiadores oficiais.

O empresário e ex-preso político sul-africano Tokyo Sexwale também está considerando se candidatar, conforme disse um porta-voz à Reuters neste sábado.

Blatter foi reeleito para um quinto mandato na Fifa no dia 29 de maio, mas quatro dias depois entregou seu cargo, uma vez que a entidade máxima do futebol mundial se viu envolvida em uma série de escândalos, vivendo a pior crise de sua história.

Cada um dos 209 membros da Fifa tem direito a um voto nas eleições.

(Por Brian Homewood)