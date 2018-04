Paraguai bate Equador e vence a 1.ª nas Eliminatórias A seleção do Paraguai conseguiu, nesta sexta-feira, a sua primeira vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil. Pela terceira rodada da competição, a equipe comandada pelo ex-jogador Arce (que jogou no Palmeiras e no Grêmio) derrotou o Equador por 2 a 1, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.