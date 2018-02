Paraguai bate o Chile na abertura da segunda rodada O Paraguai derrotou o Chile por 1 a 0 na noite desta terça-feira, na abertura da segunda rodada do Grupo A do Sul-Americano sub-20. A partida foi disputada na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O gol de Bogado, aos 15 minutos do primeiro tempo, num chute cruzado, levou os anfitriões do torneio aos quatro pontos. Os chilenos, que perderam do Brasil na estréia, continuam com nenhum ganho. As três seleções melhores colocadas de cada uma das duas chaves avançam à segunda fase, quando as equipes se enfrentarão em um hexagonal, em turno único. Campeão e vice garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, enquanto os quatro melhores asseguram classificação para o Mundial da categoria na Canadá, neste ano.