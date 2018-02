Paraguai busca a liderança diante do Peru no Sul-Americano A seleção do Paraguai enfrenta o Peru nesta quinta-feira pela terceira rodada do Grupo A do Sul-Americano Sub-20. Se vencer, os paraguaios não só assumirão a ponta, que no momento pertence ao Brasil, como também garantirão uma das três vagas à próxima fase. Apesar de estarem perto da classificação, os paraguaios estão num momento conturbado. Tudo porque o técnico argentino Ernesto Mastrangelo brigou com a imprensa local e parou de dar entrevistas. Apenas alguns jogadores continuam a conversar com os jornalistas. Pelo lado peruano, a derrota diante do Brasil, na última terça, não desanimou os jogadores. Por esse motivo, o técnico José Luis Pavoni pediu para o elenco manter o mesmo "espírito" da partida contra os brasileiros. "Não existem motivos para mudarmos. Vamos para cima do Paraguai", contou o treinador. No outro jogo da chave, Bolívia e Chile duelarão em busca da primeira vitória na competição. No caso dos chilenos, a derrota praticamente elimina a equipe da próxima fase. "Meus jogadores possuem grande qualidade técnica, mas estão sofrendo por causa do esforço físico e das temperaturas." A seleção brasileira, líder com seis pontos, não entre em campo nesta quinta. Os jogadores aproveitarão o tempo para descansar e se preparar para o duelo do próximo sábado, contra a Bolívia. O campeão e o vice do Sul-Americano se classificam para a Olimpíada de 2008, em Pequim, na China.