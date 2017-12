Paraguai chega e já treina no Brasil A seleção do Paraguai chegou a Porto Alegre na noite de sábado e na manhã deste domingo já realizou um treino no estádio Beira Rio, do Inter. Na quarta-feira, ela joga contra o Brasil, no Olímpico, o campo do Grêmio, pelas Eliminatórias da Copa de 2002. Depois do treinamento, o técnico Sérgio Markarián disse que enfrentar o time brasileiro "é sempre difícil". Ainda mais agora, com a pressão da torcida. "Eu sempre prefiro jogar com uma equipe confiante. Uma equipe sob pressão, como a brasileira, é imprevisível", afirmou o treinador paraguaio. O Paraguai veio ao Brasil desfalcado de quatro jogadores. O meia Alvarenga, os zagueiros Gamarra e Ayala e o lateral Caniza não jogam na quarta-feira - os dois primeiros estão contundidos e os outros dois estão suspensos. Na tarde desta segunda-feira, os paraguaios realizam outro treino no Beira Rio e, na terça-feira, farão um treinamento de reconhecimento no Olímpico. Segundo Markarián, o Brasil é uma "potência" do futebol, mas enfrenta dificuldades por ter "cortado os processos de Luxemburgo e Leão" prematuramente. "Ele (técnico Luiz Felipe Scolari) mudou, nunca jogou com três zagueiros, é um Felipão distinto do que conhecemos, que tenta estruturar a equipe de trás para frente", avaliou. Em segundo lugar da classificação nas Eliminatórias, atrás apenas da líder Argentina, com 26 pontos, o Paraguai está perto de garantir sua vaga na Copa de 2002. Por isso, um empate com o Brasil está sendo considerado um bom resultado pelos paraguaios. "Se conseguirmos um ponto dos três, estaremos bem encaminhados", afirmou o atacante Roque Santa Cruz, um dos destaques do time e que atua no Bayern de Munique, da Alemanha.