Paraguai convoca Balbuena, Romero, Gatito e Barrios para jogos das Eliminatórias

O técnico Arce convocou nesta quarta-feira quatro jogadores paraguaios que atuam no futebol brasileiro para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O zagueiro Balbuena e o atacante Romero, do Corinthians, o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, e o atacante Lucas Barrios, do Grêmio, foram chamados pelo treinador para os jogos dos dias 31 de agosto e 5 de setembro, contra o Chile e o Uruguai, respectivamente. A primeira partida será em Santiago e a segunda, em Assunção.

Os corintianos já eram esperados na lista porque, na semana passada, a noiva de Romero revelou nas redes sociais o anúncio da convocação da dupla, em documento enviado aos dois jogadores. Balbuena era menos esperado porque não vinha sendo chamado com regularidade por Arce.

Barrios é o artilheiro do Grêmio na temporada e Gatito vem sendo o goleiro titular do Botafogo nas últimas semanas. Os quatro jogadores não vão desfalcar as equipes brasileiras no Brasileirão porque não haverá rodadas neste período. Mas o atacante perderá jogos do time gaúcho na Copa da Primeira Liga.

Em situação complicada nas Eliminatórias, o Paraguai é apenas o oitavo colocado da tabela, com 18 pontos, cinco abaixo do Chile, que é o quarto colocado. Somente os quatro primeiros entram direto no Mundial - o quinto disputará repescagem para tentar a vaga na Copa da Rússia. O Brasil lidera, com 33 pontos.

Confira a lista de convocados do Paraguai:

Goleiros: Antony Silva (Cerro Porteño), Roberto Fernández (Botafogo, Brasil) e Alfredo Aguilar (Guaraní);

Defensores: Bruno Valdez (América-MEX), Robert Rojas (Guaraní), Paulo Da Silva (Libertad), Darío Verón (Olímpia), Gustavo Gómez (Milan), Fabián Balbuena (Corinthians), Junior Alonso (Lille), Miguel Samudio (América-MEX) e Jorge Moreira (River Plate);

Meio-campistas: Antonio Bareiro (Libertad), Víctor Cáceres (Cerro Porteño), Cristian Riveros (Olímpia), Richard Ortiz (Olímpia), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Oscar Romero (Alavés) e Miguel Almirón (Atlanta United));

Atacantes: Lucas Barrios (Grêmio), Federico Santander (Copenhague), Santiago Salcedo (Libertad), Angel Romero (Corinthians), Cecilio Domínguez (América-MEX), Derlis González (Dínamo de Kiev) e Néstor Camacho (Olímpia).