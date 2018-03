Paraguai convoca para jogo com Brasil O técnico Oscar Ruiz convocou nesta sexta-feira a seleção paraguaia para os jogos contra o Brasil, no dia 5 de junho, e a Bolívia, no dia 8 de junho, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Enquanto o confronto com os brasileiros será em Porto Alegre, a partida com os bolivianos acontece em Assunção. A novidade da lista é o atacante Santiago Salcedo, do Cerro Porteño. Ele é o artilheiro da Copa Libertadores, com 9 gols marcados, mas seu time foi eliminado na noite de quinta-feira, ao perder nos pênaltis para o Atlético-PR. O Paraguai está em 4º lugar nas Eliminatórias, com 19 pontos - a liderança é da Argentina, que tem 28. Confira os convocados paraguaios: Goleiros: Villar (Newell´s Old Boys, ARG), Bobadilla (Gimnasia y Esgrima, ARG) e Gómez (Luqueño, PAR). Defensores: Gamarra (Inter, ITA), Sarabia (Cerro Porteño, PAR), Caniza (Santos Laguna, MEX), Paulo Da Silva (Toluca, MEX), Julio César Cáceres (Nantes, FRA), Juan Daniel Cáceres (Estudiantes, ARG), Jorge Núñez (Arsenal, ARG) e Julio Manzur (Guaraní, PAR). Meio-campistas: Paredes (Reggina, ITA), Bonet (Libertad, PAR), Gavilán (Inter, BRA), Angel Ortiz (Libertad, PAR), Aureliano Torres (Guaraní< PAR), Edgar Barreto (Nimega, HOL), Julio dos Santos (Cerro Porteño, PAR) e Mauro Monges (Rosario Central, ARG). Atacantes: José Cardozo (Toluca, MEX), Roque Santa Cruz (Bayern, ALE), Cabañas (Jaguares, MEX), Nelson Cuevas (Pachuca, MEX), César Ramírez (Cerro Porteño, PAR) e Santiago Salcedo (Cerro Porteño, PAR).