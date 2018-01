Paraguai: convocação de emergência O técnico da seleção paraguaia de futebol, o uruguaio Sergio Markarián, decidiu divulgar hoje, em caráter de emergência, a lista de jogadores convocados para a Copa América. O time será praticamente o mesmo que até quarta-feira disputou a Copa Kirin no Japão. A seleção deverá treinar em dois períodos a partir de amanhã e na segunda-feira viaja com destino à cidade de Cali, sede do Grupo B - que é integrado ainda pelas seleções do Peru, Brasil e México. O Paraguai estréia na quinta-feira (12), diante do Peru. No domingo enfrenta o México e na quarta-feira seguinte (18) joga contra o Brasil. Menos de um mês depois, as duas equipes voltarão a se enfrentar, só que desta vez, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Veja a lista de convocados de Markarián: - Goleiros : Justo Villar (Libertad) e Ricardo Tavarelli (Olimpia). - Zagueiros: Carlos Espínola e Juan Daniel Cáceres (Cerro Porteño), Néstor Isasi (Guaraní), Pedro Sarabia (River Plate, ARG), Pánfilo Escobar (Sportivo Luqueño), Darío Verón (12 de Octubre), Denis Caniza ((Lanús, ARG) e Daniel Sanabria (Libertad). - Meio-campistas: Gustavo Morínigo e Estanislao Struway (Libertad), Luis Núñez e Alfredo Amarilla (Sportivo Luqueño), Julio César Enciso (Inter, BRA), Silvio Garay, Virgilio Ferreira e Guido Alvarenga (Cerro Porteño). - Atacantes : Arístide Masi (Sportivo Luqueño), Edgar Robles (Libertad), Miguel Cáceres (Levante, ESP) e Julio González Ferreira (Guaraní).