Paraguai corta atacante Cardoso e convoca Dante López A seleção do Paraguai anunciou nesta terça-feira que o atacante José Cardoso foi cortado da delegação. Para o seu lugar foi chamado o atacante Dante López, que joga na equipe italiana do Genoa. Cardozo sofreu uma ruptura muscular na perna esquerda durante o amistoso em que a seleção paraguaia enfrentou a Dinamarca, no dia 27 de maio, em Copenhague. De acordo com o presidente da Associação Paraguaia de Futebol, Oscar Harrison, o atacante da equipe argentina do San Lorenzo foi submetido a uma ressonância magnética e os resultados indicaram um tratamento especial, que deverá levar de três a quatro semanas. O dirigente ressaltou ainda que López será incorporado imediatamente à delegação paraguaia, que tem estréia marcada para o dia 10, contra a Inglaterra, em Frankfurt.