Paraguai define times na Libertadores Olimpia e 12 de Outubro juntam-se ao campeão Cerro Porteño como representantes do Paraguai na Libertadores de 2002. Os dois times garantiram vaga ao vencer o hexagonal decisivo para a competição sul-americana. O Olimpia estará no Grupo 2, com Grêmio, Oriente Petrolero e um time peruano ainda a ser determinado. O 12 de Outubro vai para o 8, com Flamengo, Once Caldas e Universidad do Chile.