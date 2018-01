Paraguai derrota Equador nos pênaltis O Paraguai é a quarta seleção classificada para o quadrangular final do Pré-Olímpico, que define duas vagas nos Jogos de Atenas. Assim como tinha feito o Brasil na preliminar contra a Colômbia, os paraguaios passaram pela repescagem e se juntam a Chile e Argentina na fase decisiva. A classificação do Paraguai foi sofrida. Veio na noite deste domingo, na vitória por pênaltis sobre o Equador (4 a 2), depois do empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. O herói foi o goleiro Diego Barreto, que defendeu duas cobranças dos equatorianos. Agora, os paraguaios irão enfrentar o Chile, quarta-feira, na abertura do quadrangular final do Pré-Olímpico - no mesmo dia, jogam Brasil e Argentina.