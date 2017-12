Paraguai derrota Equador por 2 a 1 O Paraguai derrotou o Equador, por 2 a 1, neste sábado à noite, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Com este resultado, os paraguaios somam seis pontos, ao lado de Brasil e Uruguai. Os equatorianos seguem com três pontos. Roque Santa Cruz abriu o placar para o Paraguai aos 29 minutos do primeiro tempo. Edison Méndez empatou aos 14 da etapa final. José Cardozo fez o gol da vitória paraguaia aos 30 minutos do segundo tempo.