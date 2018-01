Paraguai derrota Venezuela por 3 a 1 O Paraguai derrotou a Venezuela, neste domingo, por 3 a 1, pela terceira rodada do Pré-Olímpico do Chile. Com este resultado, os paraguaios assumem o terceiro lugar no Grupo A com três pontos. O Brasil lidera com sete, seguido pelo Chile (seis). Julio González abriu o placar para o Paraguai aos 11 minutos de jogo. Maldonado empatou para a Venezuela aos 24. Julio González fez outro aos 43 ainda do primeiro tempo. Giménez ampliou aos oito minutos da etapa final. O Paraguai volta a campo nesta terça-feira para enfrentar os anfitriões chilenos, enquanto a Venezuela encerra sua participação no torneio diante do Uruguai.