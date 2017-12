Paraguai domina estatísticas e vence jogo dos eliminados Já eliminados do Mundial, Paraguai e Trinidad e Tobago fizeram um jogo ruim tecnicamente, mas bem movimentado, com vitória para os sul-americanos vencendo por 2 a 0, nesta terça-feira, em Kaiserslautern. A equipe guarani fez o que se esperava de uma seleção de jogadores experientes e dominou as estatísticas da partida. Teve mais posse de bola: 53% contra 47%; e chutou mais ao gol, com mais acertos: nove de 16, contra somente dois de nove para Trinidad. Além disso, os paraguaios fizeram menos faltas, 18 contra 21 dos caribenhos, mas as duas seleções levaram o mesmo número de cartões amarelos, dois para ambos. No quesito escanteio um banho sul-americano, sete contra um, em um jogo até interessante, porém com o gosto amargo da eliminação prévia das duas seleções. Ao Paraguai restou o prêmio de consolação de sair da copa do Mundo com a cabeça erguida após uma vitória. Principalmente o atacante Julio dos Santos, que saiu do banco de reservas para ser eleito o melhor jogador da partida. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Paraguai, 16; Trinidad e Tobago, 9 Finalizações certas: Paraguai, 9; Trinidad e Tobago, 2 Faltas cometidas: Paraguai, 18; Trinidad e Tobago, 21 Cartões amarelos: Paraguai, 2; Trinidad e Tobago, 2 Cartões vermelhos: Paraguai, 0; Trinidad e Tobago, 0 Escanteios: Paraguai, 7; Trinidad e Tobago, 1 Impedimentos: Paraguai, 3; Trinidad e Tobago, 3 Posse de bola: Paraguai, 53%; Trinidad e Tobago, 47% Melhor jogador da partida: Julio dos Santos (Paraguai) (Com fifaworldcup.com)