Paraguai e Bolívia tentam apagar vexame Paraguai e Bolívia jogam em seus estádios, nesta quarta-feira, com a missão de esquecer os vexames da estréia nas Eliminatórias para a Copa de 2006. Os paraguaios apanharam de 4 a 1 do Peru, em Lima, e recebem o Uruguai em Assunção. Os bolivianos voltaram de Montevidéu com surra de 5 a 0 e procuram descontar sobre a Colômbia, na altitude de La Paz. O técnico Anibal Ruiz ainda não digeriu o baile que o Paraguai levou dos peruanos. Por isso, anunciou nesta terça que haverá mudanças na equipe, praticamente em todos os setores. No gol, Villar entra no lugar de Tavarelli. A defesa terá Paulo da Silva na lateral-esquerda e no meio-campo Jorge Campos será aproveitado na marcação. "Não é comum que façam quatro gols em uma seleção paraguaia", lamentou o treinador. Do lado uruguaio, Juan Carrasco não tem problemas e deve confirmar os mesmos titulares que fizeram a festa dos torcedores, no último domingo, no estádio Centenário. A partida desta quarta começa às 19 horas, de Brasília, com arbitragem do colombiano Oscar Ruiz. Duas horas antes, a Bolívia se apresenta no estádio Hernando Siles com a obrigação de provar para seu público que não será saco de pancadas da região. "Precisamos ganhar, para não sair do baile cedo", admitiu Nelson Acosta, treinador chileno chamado para levar o time boliviano à Copa de 2006. O maior erro da seleção boliviana, em sua avaliação, é ter ritmo lento. "Em todo lugar, se joga rápido, muito rápido", observou o treinador. Acosta pediu para que seja cortada bem rente a grama. A Colômbia procura também apagar a imagem ruim deixada nos 2 a 1 para o Brasil, em Barranquilla, e vai para o desafio com o ataque modificado. Aristizábal entra, para formar dupla com Angel, mas diz que depois dá adeus à seleção.