Paraguai e Equador vão para a Copa Duas seleções sul-americanas classificaram-se neste sábado para a Copa do Mundo: Paraguai e Equador. Elas se juntam a Brasil e Argentina, que já tinham carimbado passaporte. A quinta vaga, que dá lugar na repescagem contra a Austrália, ficará entre Uruguai, Colômbia e Chile. Em San Cristóbal, na Venezuela, o Paraguai venceu os donos-da-casa por 1 a 0, gol de Aedo, foi a 28 pontos e tirou do Equador a terceira posição. Os equatorianos empataram por 0 a 0, em Quito, com o Uruguai, mas foram beneficiados pelo empate por 1 a 1 entre Colômbia e Chile. Com 27 pontos, o Equador não pode mais ser ultrapassado por Uruguai, que tem 22, e Colômbia e Chile, que têm 21. Na próxima quarta-feira, o Uruguai precisa de uma vitória simples sobre a Argentina para ficar com a vaga na repescagem. Colômbia, que recebe o Paraguai, e Chile, que enfrenta o Equador, não dependem só de si.