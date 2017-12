Paraguai empata amistoso contra a Noruega Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo disputado nesta quarta-feira, em Oslo, a seleção do Paraguai apresentou muitas falhas e apenas empatou com a Noruega, que está fora do Mundial, por 2 a 2. O Paraguai não arriscou muito na primeira etapa e acabou levando um gol aos 22 minutos, com Johnsen. A equipe só conseguiu se estabilizar no segundo tempo. Logo aos 3 minutos o zagueiro Gamarra, do Palmeiras, marcou de cabeça e empatou a partida. Pouco tempo depois, o Paraguai consegui virar, com gol de Haedo. Após ficar na frente do placar, a seleção voltou a se fechar e acabou castigada com outro gol de Johnsen, que igualou o marcador para os noruegueses. Os paraguaios não conseguiram reagir e o jogo terminou empatado. Após a partida, o técnico da seleção do Paraguai, o uruguaio Aníbal Ruiz, disse que não ficou contente com o resultado. "Temos que melhorar muito, não podemos nos contentar com isso", afirmou. A delegação do Paraguai viaja na quinta-feira para Aarhus, na Dinamarca, onde enfrentará, no sábado, a seleção local, no penúltimo amistoso antes da Copa. Nova Zelândia Em amistoso realizado nesta quarta-feira, em Budapeste, a seleção da Nova Zelândia foi facilmente derrotada pela Hungria por 2 a 0, com gols de Szabolcs Huszti e Imre Szabics. O Brasil vai enfrentar a Nova Zelândia no dia 4 de junho, na Suíça, no último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo. O Mundial começa no dia 9 de junho com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.