Paraguai encerra período de amistosos com vitória A seleção do Paraguai encerrou seu período de amistoso preparatórios para a Copa do mundo vencendo, neste sábado, por 3 a 0, a seleção da Bavária (região sul da Alemanha), em Oberhaching, na Alemanha. O atacante Salvador Cabañas, em duas ocasiões, e o meia Julio Dos Santos marcaram os gols da partida, que foi disputada em dois tempos de 35 minutos. O técnico da equipe sul-americana testou vários de seus jogadores reservas. Ruiz se mostrou muito satisfeito com a atuação de Dos Santos, contratado no ano passado pelo Bayern de Munique, e que ainda não havia mostrado um bom futebol. O treinador paraguaio afirmou que a série de partidas amistosas feitas por sua seleção provou que ele "sabe exatamente o time titular que atuará na primeira partida do mundial", dia 10 de junho, contra a Inglaterra, em Frankfurt. O Paraguai, que está concentrado em Oberhaching, perto de Munique, começou sua preparação para a Copa com um empate de 2 a 2 com a Noruega, outro empate, desta vez de 1 a 1 contra Dinamarca, e uma vitória contra a Georgia por 1 a 0, na última quarta-feira. O astro da equipe, Roque Santa Cruz, não participou de nenhuma destas partidas, pois ainda se recupera de uma lesão no joelho direito. Contudo, o atacante do Bayern de Munique participou, na última sexta-feira, de seu primeiro coletivo com o selecionado paraguaio. Além da Inglaterra, o Paraguai enfrenta no Grupo B da Copa do Mundo, Suécia e Trinidad e Tobago.