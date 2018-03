Paraguai, enfim, está com o grupo completo O Paraguai treina desde o meio da semana passada, mas apenas na tarde desta segunda-feira é que o técnico Anibal Ruiz pôde ter o grupo completo. O zagueiro Gamarra, da Internazionale de Milão, foi um dos últimos a desembarcar. Também vieram Paredes, da Reggina (Itália), Toledo, do Zaragoza (Espanha), além de Cabañas, do Chiapas, e Verón, da Unam, ambos times do México. Os paraguaios também não terão tempo para treinos intensos, embora tenham se reunido antes do que o Brasil. Anibal Ruiz programou apenas um coletivo, marcado para amanhã, quando definirá os titulares que na quarta-feira defendem a liderança do grupo sul-americano para a Copa. "É nosso grande desafio", afirmou Gamarra. "O mundo estará com atenção voltada para esta partida e enfrentaremos um rival que joga bonito", afirmou o zagueiro, com autoridade de quem já foi ídolo no Inter de Porto Alegre e no Corinthians. "Não é fácil estar em primeiro na América do Sul", disse Paredes. "Temos obrigação de não decepcionar."