Paraguai enfrentará Bolívia e Argentina sem Santa Cruz

O atacante do Manchester City perdeu o início da temporada do time inglês e um recente amistoso do Paraguai contra a Coreia do Sul porque ainda não se recuperou da cirurgia no joelho realizada em abril.

O técnico da seleção do Paraguai não incluiu o atacante entre os 25 convocados para as partidas das eliminatórias, nas quais a equipe tentará recuperar-se de recentes derrotas e subir na classificação.

"É o pior momento que estamos atravessando nas eliminatórias. Estamos há quatro partidas sem ganhar, perdemos as duas últimas e o que era uma caminhada tranquila até novembro do ano passado mudou", disse o técnico Gerardo Martino em entrevista coletiva.

O Paraguai enfrentará a Bolívia no dia 5 de setembro, e pega a Argentina quatro dias depois. As duas partidas serão em Assunção.

Com os últimos resultados, o Paraguai perdeu a liderança da competição e caiu para a terceira posição, com 24 pontos, atrás de Brasil e Chile. Os quatro primeiros colocados se classificam de forma direta para a Copa do Mundo de 2010, enquanto o quinto colocado disputa uma repescagem.

"Agora realmente estamos jogando as eliminatórias que sempre imaginávamos desde o começo", disse Martino, que convocou caras novas, como os defensores Antolín Alcaraz e Miguel Samudio e o volante Eduardo Ledesma, ao lado de jogadores experientes, como os atacantes Salvador Cabañas, Nelson Haedo Valdez e Oscar Cardozo.