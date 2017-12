Paraguai: estrelas estão de volta O técnico da seleção paraguaia de futebol, o uruguaio Sergio Markarián, divulgou hoje a lista de jogadores convocados para a partida do dia 15 de agosto, contra o Brasil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois de um descanso na Copa América, as estrelas do time paraguaio estão de volta, como o goleiro Chilavert, o zagueiro Gamarra, o lateral Arce e atacante Roque Santa Crz estão de volta. Veja a lista: Goleiros: Chilavert (Racing Estrasburgo, França), Bobadilla (Cerro Porteño) e Tavarelli (Olímpia). Zagueiros: Gamarra (AEK, Grecia), Escobar (Sportivo Luqueño), Sarabia (River Plate, Argentina), Arce (Palmeiras, Brasil), Sanabria (Libertad), Cáceres (Cerro Porteño) e Caniza (Santos Laguna) Medio-campistas: Acuña (Zaragoza, España), Paredes (Porto, Portugal), Gavilán (Newcastle, Inglaterra), Struway (Libertad), Morínigo (Libertad), Quintana (Porto, Portugal) e Alvarenga (Cerro Porteño). Atacantes: Virgilio Ferreira (Cerro Porteño), Roque Santa Cruz (Bayern Munique), Jorge Campos (Cerro Porteño) e José Cardozo (Toluca, México).