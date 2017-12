Paraguai evita surpresas e deixa Ramírez de fora O atacante Ramírez, do Flamengo, ficou de fora da lista de 23 convocados do técnico do Paraguai, Aníbal Ruiz, para jogar a Copa do Mundo da Alemanha. O jogador foi preterido numa lista que inclui cinco atacantes, entre eles o veterano Cardozo, que está sem clube, e Cuevas, que joga no Pachuca, do México, e foi a estrela da equipe na Copa de 2002. "Ele é o único que joga pelas pontas", explicou Ruiz. Dois jogadores convocados atuam no futebol brasileiro: os zagueiros Gamarra, do Palmeiras, e Manzur, do Santos. Gamarra e Cardozo fazem parte do seleto grupo que completa na Alemanha sua terceira Copa do Mundo - também estão na lista o lateral-esquerdo Caniza e os volantes Paredes e Acuña. A lista marca, segundo o técnico, uma transição de gerações, simbolizada pelos meia Dos Santos e Montiel, que têm 23 e 18 anos, respectivamente. "Foi uma transição feita sem complicações ou traumas. Temos jovens valores que terão o respaldo dos colegas mais experientes", disse Ruiz. Dos 23 convocados, apenas cinco atuam no país, três deles no Libertad, que disputa as quartas-de-final da Libertadores. A delegação viaja na sexta-feira para a Áustria, onde inicia a preparação. No dia 24, faz amistoso contra a Noruega, em Oslo, e três dias depois pega a Dinamarca, em Aarhus. No dia 31, faz o último jogo antes do Mundial, contra a Georgia, em Dornbirn, na Áustria. A estréia na Copa será no dia 10 de junho, contra a Inglaterra, em Frankfurt. Confira os 23 convocados do Paraguai para a Copa: Goleiros: Justo Villar (Newell´s Old Boys - Argentina) Derlis Gómez (Deportivo Luqueño - Paraguai) Aldo Bobadilla (Libertad - Paraguai) Defensores: Denis Caniza (Cruz Azul - México) Carlos Gamarra (Palmeiras - Brasil) Julio César Cáceres (River Plate - Argentina) Delio Toledo (Zaragoza - Espanha) Paulo da Silva (Toluca - México) Julio Manzur (Santos - Brasil) Jorge Núñez (Estudiantes - Argentina) Meio-campistas: Edgar Barreto (NEC - Holanda) Roberto Acuña (La Coruña - Espanha) Carlos Humberto Paredes (Reggina - Itália) Julio dos Santos (Bayern de Munique - Alemanha) Christian Riveros (Libertad - Paraguai) Carlos Bonet (Libertad - Paraguai) José Montiel (Olimpia - Paraguai) Diego Gavilán (Newell´s Old Boys - Argentina) Atacantes: Roque Santa Cruz (Bayern Munich - Alemanha) Nelson Haedo Valdez (Werder Bremen - Alemanha) José Cardozo (sem clube) Salvador Cabañas (Jaguares - México) Nelson Cuevas (Pachuca - México)