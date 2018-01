Paraguai fará amistoso contra Gales O Paraguai vai enfrentar a seleção do País de Gales em um amistoso no dia 1.º de março. O adversário foi escolhido pelas semelhanças com o principal rival do Paraguai na Copa do Mundo, a Inglaterra. O amistoso será disputado em Cardiff, capital de Gales. A seleção paraguaia vai enfrentar também o México no dia 29 de março, em Los Angeles (EUA) ? somente com jogadores que atuam em clubes paraguaios e mexicanos. Em maio, o time viaja para a Áustria, onde enfrentará a seleção local no dia 23 e no dia 28 jogará com a Eslovênia.