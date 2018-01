Paraguai: Gamarra e Cardozo escalados O técnico Aníbal Ruiz confirmou o zagueiro Gamarra e o atacante Cardozo na equipe titular do Paraguai que enfrenta o Brasil, domingo, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias da Copa. Os dois eram dúvida e nem treinaram nos últimos dias - a seleção paraguaia estava treinando desde segunda-feira, em Assunção. Gamarra reclamava de dores no joelho direito e foi poupado dos últimos treinos. Cardozo, por sua vez, estava com cansaço muscular e foi submetido a intenso trabalho de fisioterapia. Os dois jogadores não estão na melhor forma física, mas Ruiz acredita que a experiência de Gamarra e Cardozo será essencial. "Eles são os pilares de nossa seleção. Sem eles, nossas chances diminuem, mas estou certo de que jogarão", disse o treinador. Ao lado de Cardozo no ataque, jogará Cabañas, do Tigres, adversário do São Paulo na Libertadores. A sua escalação, inclusive, é uma novidade. Na maior parte das Eliminatórias o titular era Roque Santa Cruz, mas o atacante do Bayern vem de uma longa recuperação de contusão e está sem ritmo de jogo. Ruiz pode colocar três zagueiros. Nesse caso, entra Manzur, que deve jogar ao lado de Caniza e Gamarra. "Estou confiante em uma boa partida contra o Brasil, que tem jogadores muito habilidosos e rápidos, mas vamos procurar bloquear o ataque adversário", avisou Manzur.