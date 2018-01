Paraguai garante vaga na repescagem O Paraguai garantiu vaga na repescagem do Torneio Pré-Olímpico, nesta quinta-feira à noite, ao derrotar o Uruguai, por 2 a 1, na última rodada da primeira fase. Com este resultado, os paraguaios terminaram em terceiro lugar no Grupo A, com seis pontos, contra sete do Brasil e nove do Chile. Brasil e Chile se enfrentam às 23h10 desta quinta decidindo o primeiro lugar. O Uruguai somou dois e a Venezuela apenas um. Na repescagem, o Paraguai terá pela frente o segundo colocado do Grupo B. Osvaldo Díaz abriu o placar para o Paraguai aos nove minutos, enquanto Sebastián García empatou para o Uruguai aos 30 do primeiro tempo. Na etapa final, Fredy Bareiro fez o gol da vitória paraguaia aos 39 minutos.