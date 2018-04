Paraguai goleia Equador pelas Eliminatórias da Copa de 2010

O Paraguai venceu o Equador por 5 a 1, neste sábado, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. O jogo, realizado em Assunção, atrasou em meia hora por causa da falta de luz no Estádio Defensores del Chaco. O time da casa se mostrou mais ofensivo na maior parte do jogo e mais disposto a buscar a vitória. O Paraguai abriu o placar logo aos 9 minutos, com Nelson Haedo, aproveitando cruzamento da área, em escanteio. Aos 27, Riveros, em jogada semelhante, marcou o segundo dos paraguaios. Paraguai 5 Villar; Vera, Cáceres, Da Silva e Claudio Rodríguez (Verón); Barreto, Riveros e Cáceres; Cabañas, Nelson Haedo (Bonet) e Roque Santa Cruz (Néstor Ayala) Técnico: Gerardo Martino Equador 1 Elizaga; Montaño, Guagua, Espinoza e Bagui; Méndez , Urrutia (Campos), Castillo e Ayovi; Cristian Benítez e Ordoñez (Kaviedes) Técnico: Luis Fernando Suarez Gols: Nelson Haedo, aos 9, e Riveros, aos 27 minutos do primeiro tempo. Roque Santa Cruz, aos 5, Kaviedes, aos 36, Ayala, aos 38, e Riveros, aos 43 minutos do segundo tempo Árbitro: Heber Roberto Lopes (BRA) Renda: Não informado Público: Não informado Estádio: Defensores del Chaco Na segunda etapa, o Paraguai manteve a ofensividade e fez o terceiro, com Roque Santa Cruz, aos 5 minutos. Fraco tecnicamente, o Equador ainda conseguiu fazer o de honra, com Kaviedes, aos 36 minutos. Dois minutos depois, o Paraguai fez o quarto, com Ayala. Ainda houve tempo para Riveros fazer mais um, encerrando a goleada aos 43 minutos. O Paraguai, com 7 pontos, ocupa a vice-liderança na disputa, atrás da Argentina, com 9. O Brasil, se vencer, se iguala aos paraguaios. O Equador não pontuou nas Eliminatórias.