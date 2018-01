Paraguai joga sem medo contra o Brasil O treinador do Paraguai, Aníbal Ruiz, definiu na manhã desta quarta-feira, depois do treinamento, a equipe que enfrentará o Brasil, no domingo, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sem medo dos brasileiros, Ruiz escalará dois jogadores no ataque: José Cardozo e Salvador Cabañas. A dupla joga no futebol mexicano - Cardozo no Pachuca e Cabañas no Tigres, que enfrenta o São Paulo, nesta quarta, pela Libertadores - e atuou junta na última partida do Paraguai nas Eliminatórias. ?Gostei muito do rendimento do Cabañas em março quando ele jogou ao lado do Cardozo contra o Equador?, disse Ruiz. A confiança em Cabañas é tanta que o treinador nem se preocupou em deixar o atacante, e ídolo paraguaio, Roque Santa Cruz, que atua no Bayern de Munique, no banco de reservas. De acordo com Ruiz, o Paraguai deverá começar jogando no esquema 5-3-2 com a seguinte formação: Villar; Caniza, Manzur, Gamarra, Da Silva e Bonet; Ortiz, Paredes e Monges; Cardozo e Cabañas. A seleção paraguaia ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias com 19 pontos, um ponto a menos que o Equador.