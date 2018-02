Paraguai: novo problema com avião Um novo problema mecânico no avião prejudicou a volta da seleção paraguaia de Quito, onde neste domingo para o Equador por 5 a 2 em partida das eliminatórias à Copa de 2006, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira em Assunção. Enviados especiais da imprensa paraguaia que acompanham a delegação disseram que o avião Presidencial, um Boeing 707 da Força Aérea Paraguaia (FAP), não pôde decolar após a partida devido a uma falha em uma de suas turbinas. A turbina foi submetida a reparos durante as primeiras horas da manhã e espera-se que o avião decole por volta das 12 horas (de Brasília) da base aérea de Quito com destino a Assunção, em um vôo com uma escala técnica em Guayaquil. Os paraguaios, que na próxima quarta-feira enfrentarão o Chile na próxima rodada das eliminatórias sul-americanas, tiveram que retornar novamente ao local onde estavam hospedados. A seleção paraguaia já tinha atrasado em 24 horas sua viagem para Lima, de onde partiriam rumo a Quito um dia antes da partida, devido à fissura de um dos vidros da cabine pouco mais de meia hora após ter decolado. "São problemas técnicos que devem ser solucionados em terra e, seguramente, eles preferiram ficar até hoje porque o aeroporto de Quito fecha à meia-noite", afirmou a uma rádio paraguaia o general Humberto Gregor, comandante da Primeira Brigada da FAP.