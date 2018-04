Paraguai pega Equador em busca da liderança das Eliminatórias

Embalada pelo bom momento, a seleção do Paraguaio receberá neste sábado o Equador, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em busca de uma vitória que pode lhe valer a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da África do Sul 2010. Veja também: Classificação das Eliminatórias Nas duas primeiras rodadas, o Paraguai empatou em 0 a 0 com o Peru, em Lima, e venceu o Uruguai por 1 a 0, em casa. A equipe comandada pelo argentino Gerardo Martino divide o segundo lugar com o Brasil, a dois pontos da Argentina. "Não acredito que o Equador vá partir desesperadamente para o taque, buscando recuperar os pontos que perdeu nas primeiras rodadas", afirmou Martino, que disse estar convencido de que o rival é um concorrente direto na luta por uma das quatro vagas para o Mundial da África do Sul, assim como o Chile, que o Paraguai enfrentará na próxima quarta-feira. A única dúvida da equipe para a partida é o capitão Denis Caniza, que na semana passada sofreu uma contratura muscular na coxa direita. Para chegar à vitória, o técnico conta com o trio ofensivo formado por Haedo, Cabañas e Roque Santa Cruz, que voltará à equipe após ficar de fora das duas primeiras partidas, por causa de lesão. Já o Equador vive uma crise, após a derrota por 1 a 0 para a Venezuela, em Quito, e a golead Paraguai Justo Villar; Enrique Vera (Carlos Bonet); Julio César Cáceres, Paulo da Silva, Claudio Morel; Edgar Barreto, Victor Cáceres, Cristian Riveros, Roque Santa Cruz; Nelson Haedo e Salvador Cabañas Técnico: Gerardo Martino Equador Marcelo Elizaga; Jairo Montaño, Jorge Guagua, Giovanni Espinoza, Oscar Baguí; Segundo Castillo, Patricio Urrutia, Alex Bolaños (Walter Ayoví), Edison Méndez; Cristian Benítez e Felipe Caicedo (Ebelio Ordoñez) Técnico: Luis Fernando Suárez Árbitro: Heber Roberto Lopes (BRA) Estádio: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR) Horário: 21h10 (de Brasília) a de 5 a 0 sofrida para o Brasil. Esses resultados deixaram contra a parede ao técnico da equipe, o colombiano Luis Fernando Suárez, que pode ter seu emprego posto em risco, caso não acumule bons resultados nas próximas partidas. A seleção chegou em silêncio a Assunção, na madrugada de sexta-feira, em um vôo direto que partiu com duas horas de atraso de Quito, e deve retornar à capital equatoriana logo após a partida, para se preparar para o jogo contra o Peru, no próximo dia 21. "O Paraguai é uma equipe que ataca constantemente, principalmente com bolas aéreas. Vamos trabalhar nesse sentido para que nossa defesa não perca a concentração", disse Suárez. Os dirigentes da Associação Paraguaia de Futebol esperam o apoio em massa do público, como ocorreu na vitória sobre o Uruguai, e anunciaram que mais de 20 mil dos 35 mil ingressos postos à venda para a partida já foram vendidos.