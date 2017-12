Paraguai pega o Chile de olho na liderança O Paraguai pode tornar-se amanhã, o líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Na busca do tão sonhado primeiro lugar teria de superar o grande número de desfalques e ganhar do Chile, que busca a reabilitação na competição depois do tropeço diante do Uruguai. O jogo acontece às 23h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago. O Paraguai tem 6 pontos ganhos e o Chile tem 4. Brasil e Argentina estão com 7 pontos, mas só jogam na quarta. O técnico Anibal Ruiz, do Paraguai, tem cinco dúvidas para o jogo. Todas por causa de contusões. Ele ainda não sabe se poderá contar com Bonet, Gamarra, Paredes, Cáceres e o artilheiro Cardozo (4 gols). "Vamos esperar o diagnóstico dos médicos para escalar o time", disse. "Mas manteremos a filosofia de jogo igual quando atuamos em casa e procuraraemos tomar a iniciativa diante do Chile," concluiu. No Chile, o técnico Juvenal Olmos mudou o time em quatro posições e alterou o sistema de jogo. Usará o 3-5-2. Mas com Mirosevic e Pizarro, meias mais ofensivos. Alvarez e Contreras também ganham chance do treinador. No outro duelo do dia, a Venezuela, embalada pela boa vitória diante da Colômbia, em Barranquilla, desafia a fraca Bolívia (sofreu duas grandes derrotas, 5 a 0 para o Uruguai e 3 a 0 para a Argentina). O jogo começa às 21 horas (de Brasília). Confira a tabela das Eliminatórias