Paraguai prepara equipe mais ofensiva Depois da inesperada goleada na estréia, quando perdeu por 4 a 1 para o Peru, em Lima, o técnico Anibal ?Mano? Ruiz promete escalar a seleção do Paraguai o mais ofensiva possível na partida contra o Uruguai, quarta-feira, pela segunda rodada das eliminatórias. O treinador ainda não confirmou, mas como vai jogar em casa é quase certo que promova pelos menos duas mudanças: o meia Jorge Campos e o atacante Cuevas, que entraram no segundo tempo do jogo em Lima, devem iniciar a partida. Apesar de ainda ser a segunda rodada, a partida está sendo encarada como uma decisão pelos paraguaios. "Temos que pensar que teremos uma final na quarta-feira. Precisamos vencer para que o time possa embalar na competição?, disse o goleiro Ricardo Tavarelli. Na última eliminatória, o Paraguai ganhou sete das nove partidas que jogou em casa.