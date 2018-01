Paraguai promete atacar a Argentina O Paraguai vai partir para cima da líder e já classificada Argentina na tentativa de se aproximar do Mundial da Alemanha. Na quarta posição, com 22 pontos, a seleção paraguaia nunca venceu os argentinos nas Eliminatórias Sul-Americanas e não esconde a importância do jogo deste sábado, às 18 horas, em Assunção. ?Com certeza é a partida mais importante que vamos fazer. Um triunfo nos deixará bem perto da classificação?, declarou o treinador Aníbal Ruiz. A seleção da Argentina, que não vai poder contar com a atacante Crespo, contundido, deve aproveitar a partida para testar novos jogadores e esquemas de jogo. ?Aproveitaremos os jogos que nos restam até o Mundial para continuarmos melhorando. Cada vez teremos menos jogos pelas Eliminatórias e um ou outro amistoso, e temos de aproveitá-los ao máximo?, disse o meia Riquelme. Em La Paz, o Equador está esbanjando otimismo para o jogo contra a Bolívia, às 16 horas. Se vencer, dará um importante passo para garantir pela 2ª vez na história uma classificação para a Copa do Mundo. ?Não podemos perder para a Bolívia se quisermos nos classificar para o Mundial?, disse o técnico Luis Fernando Suárez. ?É ganhar ou ganhar. O resto não serve.? Para enfrentar os 3.600 metros de altitude de La Paz, a seleção equatoriana ? terceira colocada nas Eliminatória, com 23 pontos ? está se preparando na capital boliviana desde domingo. A seleção anfitriã é a lanterna da competição, com 13 pontos. Venezuela e Peru, ambos com 15 pontos, se enfrentam em Maracaibo, às 21 horas. Só a vitória interessa aos times para continuar com o sonho de ir ao Mundial. ?Eu não sou de perder as esperanças facilmente. Penso que podemos alcançar a quinta posição e jogar a repescagem?, afirmou o atacante peruano Paolo Guerrero. Domingo, além de Brasil e Chile, o Uruguai recebe a Colômbia.