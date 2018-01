Paraguai quer agravar crise brasileira Além de Luiz Felipe Scolari, o técnico da seleção do Paraguai, Sérgio Markarián, também passou nesta quarta-feira pelo Rio Grande do Sul, percorrendo a região da serra a procura de um local para a concentração de sua equipe. Em entrevista ao jornal Zero Hora, ele afirmou que o jogo decisivo para o Paraguai, nas Eliminatórias, ocorrerá em 5 de setembro, contra a Bolívia, em Assunção, mas tentará aproveitar o mau momento vivido pela seleção brasileira para "prolongar sua crise".