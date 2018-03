Paraguai quer um empate contra Brasil O atacante Cardozo, que anunciou nesta terça-feira a sua transferência para o futebol do Catar, revelou o objetivo paraguaio na próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa: ganhar quatro pontos em dois jogos. ?O ideal é conseguir um empate contra o Brasil (domingo, em Porto Alegre) e vencer a Bolívia, em casa. Contra o Brasil, será um jogo difícil, mas acredito na nossa força?, disse o jogaro. Sarábia, do Cerro Porteño, foi cortado da seleção paraguaia. Manzur deve ser o substituto. O grupo de 21 jogadores já treina em Assunção. Faltam apenas Paulo da Silva e Salvador Cabañas, do Tigres (México), que se apresentam na quinta, após o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi.