Paraguai se despede da Copa do Mundo com vitória Em sua despedida do Mundial, o Paraguai ajudou a acabar com o sonho de Trinidad e Tobago de chegar às oitavas-de-final da Copa do Mundo ao vencer por 2 a 0, o jogo desta terça-feira, em Kaiserslautern, pela última rodada do Grupo B. Com o resultado, o Paraguai chegou aos três pontos e terminou a primeira fase na terceira posição na tabela. Trinidad e Tobago, que tinha chance de classificação em caso de derrota da Suécia para a Inglaterra, ficou em quarto no grupo, com um ponto apenas. O Paraguai começou buscando o ataque. Logo no segundo minuto de jogo, Barreto cobrou falta do bico da área e Roque Santa Cruz apareceu livre para desviar de cabeça. O goleiro Kelvin Jack fez boa defesa e botou para escanteio. Trinidad e Tobago respondeu três minutos mais tarde, num lance bastante parecido. Yorke cobrou falta e levantou para Glen cabecear no meio da área e exigir a participação do goleiro paraguaio Bobadilla. Os lances pareciam ser um aviso de como seria o primeiro gol. Aos 25, Acuña cobrou falta na área, Barreto desviou de cabeça, a bola bateu no zagueiro Sancho, que acabou tirando o goleiro do próprio time da jogada. Após o primeiro gol, o Paraguai se animou e ainda no primeiro tempo poderia ter ampliado. Aos 37, Caniza recebeu na frente, avançou e bateu por baixo do goleiro. No entanto, o árbitro Roberto Rosetti anulou, alegando impedimento do paraguaio. Já nos descontos, Trinidad se salvo por pouco de sofrer o segundo gol. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Paredes, que bateu no campo. Theobald tirou em cima da linha. No segundo tempo, sabendo da vitória parcial da Inglaterra sobre a Suécia, Trinidad foi para cima do Paraguai e tentou pressionar em busca dos gols que lhe dariam a classificação. O Paraguai, satisfeito com o placar, recuou, apostou nos contra-ataques durante todo a segunda etapa e no final do jogo, aos 40, ampliou. Cuevas tabelou com Santa Cruz, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Kelvin Jack. FICHA TÉCNICA: Paraguai 2 x 0 Trinidad e Tobago Gols - Sancho (contra), aos 24 minutos do primeiro tempo; Cuevas, aos 40 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Sancho; Paredes; Dos Santos. Paraguai - Bobadilla; Caniza (Paulo da Silva), Gamarra, Cáceres (Manzur) e Núñez; Barreto, Acuña, Paredes e Dos Santos; Santa Cruz e Valdez (Cuevas). Técnico: Aníbal Ruiz. Trinidad e Tobago - Jack; Glen (Wise), Lawrence, Sancho e Avery John (Jones), Birchall, Theobald e Whitley (Latapy); Yorke e Stern John. Técnico: Leo Beenhakker. Árbitro: Roberto Rosetti (Itália). Local: Fritz Walter Stadion, em Kairserslautern.