Paraguai se recupera e goleia Bolívia O Paraguai conseguiu nesta quarta-feira se recuperar nas Eliminatórias sul-americanas ao golear a Bolívia por 4 a 1, em Assunção, no Paraguai. Com a vitória, o time consegue se manter na quarta posição na classificação, ao chegar aos 22 pontos, e consegue reequilibrar seu desempenho nos outros critérios de desempate (é que havia perdido por 4 a 1 para o Brasil no último domingo). A Bolívia já está praticamente eliminada, pois é lanterna (10.ª) com 13 pontos. A vitória paraguaia foi até que tranqüila, mesmo com um pequeno susto. No primeiro tempo, o zagueiro Gamarra (homenageado com uma placa pelo seu centésimo jogo internacional pelo Paraguai) fez 1 a 0 aos 18 minutos e Galindo empatou aos 31. Roque Santa Cruz fez o segundo da seleção da casa nos acréscimos, aos 47. Já nos segundo tempo Julio César Caceres fez o terceiro aos nove e Jorge Nuñez completou a goleada aos 23 minutos. Na próxima rodada, o Paraguai enfrentará a Argentina, jogando mais uma vez em Assunção, enquanto que a Bolívia jogará em sua casa contra o Equador. Esta rodada (a 16.ª) está prevista para o dia 3 de setembro.